Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1763 по 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Варфоломеевич

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1788 по 1789 ст.

Сын: Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно

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