Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1788 по 1789 ст.
Сын: Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно