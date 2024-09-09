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Бузулуков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1891 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1861 и 1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

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Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1891 ст.

Отец: Бузулуков (Евсеев) Яков Николаевич

Мать: Бузулукова Евсеева (Коткова) Надежда Егоровна

Возможно вторая фамилия Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бузулукова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Бузулукова (Бузулукова) Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бузулукова) Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Бузулукова (Бузулукова) Ефросинья

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1909 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Бузулуков Евсеев Федор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поповка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1913 ст.

Сын: Бузулуков Максим Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
10.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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