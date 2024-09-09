Бузулуков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1891 ст.
Возможно вторая фамилия Евсеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бузулукова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Бузулукова (Бузулукова) Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бузулукова) Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Бузулукова (Бузулукова) Ефросинья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1909 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Бузулуков Евсеев Федор Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Поповка, Троицкая волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1913 ст.
Сын: Бузулуков Максим Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1915 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
10.11.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности