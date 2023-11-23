Никольская (Розова) Людмила Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Розова) Людмила Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Розов Петр Васильев

Мать: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никольский Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никольский Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никольский Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никольский Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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