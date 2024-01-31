Булатов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булатова (Попова) Ольга

Рождение ребёнка
06.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булатова (Попова) Ольга

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булатова (Попова) Ольга

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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