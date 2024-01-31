Булатов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1941
Рождение ребёнка
06.05.1947
Рождение ребёнка
01.01.1952
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь