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Зубков Георгий Титович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

30.10.1946

Дата смерти

18.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946

Отец: Зубков Тит Дмитриевич

Мать: Зубкова Анна Сергеевна

Россия
Бракосочетание
09.08.1969

Жена: Зубкова Надежда Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
01.10.1970

Дочь: Федорова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Зубкова Надежда Михайловна

Россия, Тайга
Рождение ребёнка
18.09.1975

Сын: Зубков Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Зубкова Надежда Михайловна

Северск, Томская область, Россия
Смерть
18.05.2020
Северск Томской области
от рака
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