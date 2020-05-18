Зубков Георгий Титович
Место рожденияРоссия
Дата рождения30.10.1946
Дата смерти18.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946
Отец: Зубков Тит Дмитриевич
Мать: Зубкова Анна Сергеевна
Россия
Бракосочетание
09.08.1969
Россия
Рождение ребёнка
01.10.1970
Дочь: Федорова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Зубкова Надежда Михайловна
Россия, Тайга
Рождение ребёнка
18.09.1975
Сын: Зубков Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Зубкова Надежда Михайловна
Северск, Томская область, Россия
Смерть
18.05.2020
Северск Томской области
от рака