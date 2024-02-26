Иван Никитин (Ович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Никита Андреев (Ич)
Мать: Ирина Лукьянова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ефимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Ефимова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Федор Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Ефимова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Фома Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Ефимова (Вна)
Смерть
1783