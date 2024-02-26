Иван Никитин (Ович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин (Ович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1749 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1757 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Никита Андреев (Ич)

Мать: Ирина Лукьянова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ефимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Ефимова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Федор Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Ефимова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Фома Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Ефимова (Вна)

Смерть
1783

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