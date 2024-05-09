Гайнутдинова Аида Анваровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1978
Отец: Сагеев Анвар Маликович
Мать: Сагеева Асия Хафизовна
Рождение ребёнка
23.10.2001
Сын: Гайнутдинов Дамир Камилевич
Отец ребёнка: Гайнутдинов Камиль Шагинурович
Рождение ребёнка
16.07.2003
Дочь: Гайнутдинова Адиля Камилевна
Отец ребёнка: Гайнутдинов Камиль Шагинурович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)