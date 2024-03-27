Манацкова (Зерщикова) Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Зерщиков Семён Иванович
Мать: Зерщикова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манацков Вениамин Дмитриевич
Отец ребёнка: Манацков Дмитрий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манацков Дмитрий Иосифович
Смерть
Неизвестно