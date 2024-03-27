Манацкова (Зерщикова) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манацкова (Зерщикова) Евдокия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Зерщиков Семён Иванович

Мать: Зерщикова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Табунщиков Петр Степанович

Развод
Неизвестно

Муж: Манацков Дмитрий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манацков Вениамин Дмитриевич

Отец ребёнка: Манацков Дмитрий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манацков Дмитрий Иосифович

Рождение ребёнка
24.04.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манацков Дмитрий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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