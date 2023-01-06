Богданова Агрофена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Агрофена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Степан Акиндинович

Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Сын: Богданов Пётр Степанович

Отец ребёнка: Богданов Степан Акиндинович

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: (Богданова) Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Богданов Степан Акиндинович

Смерть
Неизвестно

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