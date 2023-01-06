Богданова Агрофена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Отец ребёнка: Богданов Степан Акиндинович
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: (Богданова) Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Богданов Степан Акиндинович
Смерть
Неизвестно