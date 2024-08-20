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Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Стрельцов Викул Семенович

Мать: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна

Рождение ребёнка
07.10.1910

Сын: Стрельцов Андрей Артамонович

Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: (Стрельцова) Наталья Артамоновна

Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Стрельцова) Устьнья Артамоновна

Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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