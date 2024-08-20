Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Стрельцов Викул Семенович
Мать: Стрельцова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1910
Сын: Стрельцов Андрей Артамонович
Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: (Стрельцова) Наталья Артамоновна
Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Стрельцова) Устьнья Артамоновна
Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна Арина /Ирина Прокопьевна
Смерть
Неизвестно