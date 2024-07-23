Сиротина Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Николай Петрович

Рождение ребёнка
04.04.1905

Сын: Сиротин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Сиротин Николай Петрович

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: Марья Николавена

Отец ребёнка: Сиротин Николай Петрович

Чирьево-Костомарово, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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