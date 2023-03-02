Луцкая (Зайцева) Анастасия Стефановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Луцкий Иван Никитич
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.10.1839
Дочь: (Луцкая) Зиновия Никитична
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.01.1842
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1844
Сын: Луцкий Антон Никитич
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
До 1846
Дочь: Федоренко (Луцкая) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.01.1851
Дочь: Самбурская (Луцкая) Ксения Никитична
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.07.1853
Дочь: (Луцкая) Макрина Дмитриевна
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.01.1856
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1856
Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич