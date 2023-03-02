Луцкая (Зайцева) Анастасия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Зайцева) Анастасия Стефановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Луцкий Иван Никитич

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.10.1839

Дочь: (Луцкая) Зиновия Никитична

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.01.1842

Сын: Луцкий Гордей Никитич

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.01.1844

Сын: Луцкий Антон Никитич

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
До 1846

Дочь: Федоренко (Луцкая) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.01.1851

Дочь: Самбурская (Луцкая) Ксения Никитична

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.07.1853

Дочь: (Луцкая) Макрина Дмитриевна

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.01.1856

Сын: Луцкий Григорий Никитич

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Луцкий Никифор Никитич

Отец ребёнка: Луцкий Никита Дмитриевич

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