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Зиятдинов Айдар Рафикович

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Место рождения

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1978

Отец: Зиятдинов Рафик Салихович

Мать: Зиятдинова (Бикмухаметова) Дания Нургаязовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.2006

Дочь: Зиятдинова Амалия Айдаровна

Мать ребёнка: Акманаева Динара Фаридовна

Рождение ребёнка
14.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акманаева Динара Фаридовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акманаева Динара Фаридовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.2010

Дочь: Мукашева Ильнара Аблхаировна

Мать ребёнка: Акманаева Динара Фаридовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Родились в Астрахани и жили в "Доме ребенка", в 1,5 года 21 октября 2011 года взяли в Приемную семью Зиятдиновых под опеку вместе с сестрой двойняшкой - Гульнарой
Рождение ребёнка
21.04.2010

Дочь: Мукашева Гульнара Аблхаировна

Мать ребёнка: Акманаева Динара Фаридовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Родились в Астрахани и жили в "Доме ребенка", в 1,5 года 21 октября 2011 года взяли в Приемную семью Зиятдиновых под опеку вместе с сестрой двойняшкой - Ильнарой
Рождение ребёнка
29.09.2013

Дочь: Зиятдинова Ясмина Айдаровна

Мать ребёнка: Акманаева Динара Фаридовна

Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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