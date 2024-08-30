(Григорова) Фёкла Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорова) Фёкла Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоров Семён Васильевич

Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович

Смерть
07.03.1898

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