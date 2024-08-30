(Григорова) Фёкла Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.03.1898
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григоров Семён Васильевич
Отец ребёнка: Григоров Василий Иванович
Смерть
07.03.1898