Юрзанов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрзанов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

05.02.1929

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Между 1900 и 1904

Жена: Михайловна, Юрзанова Татьяна

Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Юрзанов Иван

Мать ребёнка: Михайловна, Юрзанова Татьяна

Свидетельство о рождении II-ЭЛ №227763 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Работа или профессия
До 05.02.1929
Хлебопашество | Справка о смерти №37 от 25 декабря 2019 | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Место жительства
До 05.02.1929
Справка о смерти №37 от 25 декабря 2019 | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Смерть
05.02.1929
Причина смерти: Порок сердца | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | volsk@@saratovzags.ru | 31 октября, 13:11 | Добрый день! На Ваш запрос сообщаем, что в архиве отдела ЗАГС по г. Вольску и В... Показать все

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