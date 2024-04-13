Юрзанов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти05.02.1929
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Между 1900 и 1904
Рождение ребёнка
08.06.1904
Сын: Юрзанов Иван
Мать ребёнка: Михайловна, Юрзанова Татьяна
Свидетельство о рождении II-ЭЛ №227763 (повторное) | Родовой архивный фонд Домрачевых | разворот
Работа или профессия
До 05.02.1929
Хлебопашество | Справка о смерти №37 от 25 декабря 2019 | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Место жительства
До 05.02.1929
Справка о смерти №37 от 25 декабря 2019 | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Смерть
05.02.1929
Причина смерти: Порок сердца | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | volsk@@saratovzags.ru | 31 октября, 13:11 | Добрый день! На Ваш запрос сообщаем, что в архиве отдела ЗАГС по г. Вольску и В... Показать все