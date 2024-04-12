Савинкина Пелагея Садохина
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Григорьев Евстафий Иванович
Мать: Григорьева Евдокия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Савинкин Петр Терентьевич
Отец ребёнка: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Прасковья Терентьевна
Отец ребёнка: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно