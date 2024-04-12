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Савинкина Пелагея Садохина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Григорьев Евстафий Иванович

Мать: Григорьева Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Савинкин Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинкин (подкидыш) Терентий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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