Weissbein (Pezialovsky (Пециаловская)) Мария
Место рожденияArtemovsk, Ukraine
Дата рождения1908
Дата смерти1979
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Пициаловский Абрам
Artemovsk, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Weissbein Naftul
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Weissbein Naftul
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Weissbein Naftul
Смерть
1979
Kiev, Ukraine