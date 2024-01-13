Weissbein (Pezialovsky (Пециаловская)) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Weissbein (Pezialovsky (Пециаловская)) Мария

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Место рождения

Artemovsk, Ukraine

Дата рождения

1908

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пициаловский Абрам

Мать: Пициаловская Элька (Елена)

Artemovsk, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Weissbein Naftul

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Weissbein Naftul

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Weissbein Naftul

Смерть
1979
Kiev, Ukraine
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