Лаврова (Седякова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Седякова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

29.12.1930

Дата смерти

30.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1930

Отец: Седяков Василий

Мать: Седякова Акулина

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
26.09.1952

Муж: не указан

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.07.1953

Дочь: Кузнецова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Лавров Николай Павлович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лавров Николай Павлович

Место жительства
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
30.05.2008
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