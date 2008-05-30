Лаврова (Седякова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1930
Дата смерти30.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1930
Отец: Седяков Василий
Мать: Седякова Акулина
Бракосочетание
26.09.1952
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.07.1953
Дочь: Кузнецова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Лавров Николай Павлович
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лавров Николай Павлович
Место жительства
Неизвестно
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
30.05.2008