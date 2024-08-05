Смирнова Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Никифор Сергеевич
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Смирнова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Смирнова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Смирнова) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Смирнова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно