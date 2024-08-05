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Смирнова Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Никифор Сергеевич

Мать: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Смирнова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Смирнова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Смирнова) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Смирнова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Смирнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно

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