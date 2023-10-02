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Шепелев Александр Валерьевич
Шепелев Александр Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.1971
Пол
Мужской
Отец
Шепелев Валерий Васильевич
Мать
Шепелева Лилия Александровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1971
Отец:
Шепелев Валерий Васильевич
Мать:
Шепелева Лилия Александровна
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