Харитонов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чиянова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Харитонова Анастасия Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харитонова Анастасия Корниловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Харитонов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Харитонова Анастасия Корниловна
Смерть
Неизвестно