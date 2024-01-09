Новицкий Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новицкий Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Новицкая) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Новицкая (Евдокимова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Новицкая) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Новицкая (Евдокимова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Новицкая (Евдокимова) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно