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Новицкий Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новицкий Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Новицкая) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Новицкая (Евдокимова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Новицкая) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Новицкая (Евдокимова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Новицкий Леонид Иванович

Мать ребёнка: Новицкая (Евдокимова) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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