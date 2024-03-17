Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей ??? его ли сын

Отец ребёнка: Белозёров Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Белозёров Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозёров Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
01.11.1884

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Белозёров Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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