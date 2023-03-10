Неизвестно (Дубовик) Анастасия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно (Дубовик) Анастасия Герасимовна

Неизвестно (Дубовик) Анастасия Герасимовна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

14.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1899

Отец: Дубовик Герасим Ефимович

Мать: Дубовик (Некочайлова) Гликерия Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
15.04.1899
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.