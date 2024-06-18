Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 04.08.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Иван Ильич
Мать: Наталья
Бракосочетание
До 1845
Жена: Елена Архиповна
Елена Архиповна первая жена. Умерла.
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Осип-Иосиф Федорович
Мать ребёнка: Елена Архиповна
Бракосочетание
С 1848 по 1863
Жена: Евфимия Владимировна
Евфимия Владимировна вторая жена.
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Домна Федоровна
Мать ребёнка: Елена Архиповна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Евфимия Владимировна
Смерть
После 04.08.1864 ст.