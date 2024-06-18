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Федор Иванович

Место рождения

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 04.08.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.
Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Иван Ильич

Мать: Наталья

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
До 1845

Жена: Елена Архиповна

Елена Архиповна первая жена. Умерла.
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Осип-Иосиф Федорович

Мать ребёнка: Елена Архиповна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
С 1848 по 1863

Жена: Евфимия Владимировна

Евфимия Владимировна вторая жена.
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Домна Федоровна

Мать ребёнка: Елена Архиповна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Евфимия Владимировна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 04.08.1864 ст.

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