Рогожин Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожин Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1953

Дата смерти

28.01.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогожина (Бычкова) Нина Николаевна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.01.2023

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