Рогожин Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1953
Дата смерти28.01.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогожина (Бычкова) Нина Николаевна
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.01.2023