Буденкова (Буденкова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова? (буденкова) Зоя Павловна
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буденкова Таисия Павловна
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Буденков Василий Павлович
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Буденков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович