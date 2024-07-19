Буденкова (Буденкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буденкова (Буденкова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова? (буденкова) Зоя Павловна

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буденкова Таисия Павловна

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Буденков Василий Павлович

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Буденков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

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