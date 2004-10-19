Журавлева (Корастелева) Степанида
Место рожденияМитрофановка
Дата рождения12.11.1915
Дата смерти19.10.2004
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1915
Отец: Корастелев Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журавлева) Антонина
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайров Геннадий Серафимович
Отец ребёнка: Кайров Трофим Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1937
Дочь: Васильева (Журавлева) Валентина
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1940
Сын: Журавлев Виталий
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович
Смерть
19.10.2004