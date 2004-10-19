Журавлева (Корастелева) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Корастелева) Степанида

Место рождения

Митрофановка

Дата рождения

12.11.1915

Дата смерти

19.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1915

Отец: Корастелев Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Журавлева) Антонина

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайров Геннадий Серафимович

Отец ребёнка: Кайров Трофим Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайров Трофим Эдуардович

Рождение ребёнка
04.07.1937

Дочь: Васильева (Журавлева) Валентина

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1940

Сын: Журавлев Виталий

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Федорович

Смерть
19.10.2004

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