Домникия Авраамова
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Патрикеево
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авраам Михайлов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Феодорович
Рождение ребёнка
22.12.1809
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Петр Феодорович
Рождение ребёнка
04.11.1811
Сын: Иродион
Отец ребёнка: Петр Феодорович
Рождение ребёнка
14.11.1813
Дочь: Стефанида Петровна
Отец ребёнка: Петр Феодорович
Рождение ребёнка
22.10.1817
Дочь: (АкутинаНикулина) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Петр Феодорович