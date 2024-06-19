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Домникия Авраамова

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Верхнеуслонский, д. Патрикеево

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авраам Михайлов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Феодорович

Рождение ребёнка
22.12.1809

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Петр Феодорович

Рождение ребёнка
04.11.1811

Сын: Иродион

Отец ребёнка: Петр Феодорович

Рождение ребёнка
14.11.1813

Дочь: Стефанида Петровна

Отец ребёнка: Петр Феодорович

Рождение ребёнка
22.10.1817

Дочь: (АкутинаНикулина) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Петр Феодорович

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