Шумилкина Анна Евстафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилкина Анна Евстафьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилкин Илья Федоров

Рождение ребёнка
26.12.1913 ст.

Дочь: Шумилкина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Шумилкин Илья Федоров

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №1132, стр. 164
Смерть
После 1913

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