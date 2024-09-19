Шумилкина Анна Евстафьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1913 ст.
Дочь: Шумилкина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Шумилкин Илья Федоров
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №1132, стр. 164
Смерть
После 1913