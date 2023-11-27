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Шеманухин Игнат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.12.1877

Отец: Шеманухин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шеманухин Никифор

Мать ребёнка: Шеманухина Агрофена

Рождение ребёнка
19.12.1918

Сын: Шеманухин Степан

Мать ребёнка: Шеманухина Агрофена

Горьковская область, Дивеевский район, посёлок Хвощёво
Смерть
Неизвестно
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