Шеманухин Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 28.12.1877
Отец: Шеманухин Степан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шеманухин Никифор
Мать ребёнка: Шеманухина Агрофена
Рождение ребёнка
19.12.1918
Сын: Шеманухин Степан
Мать ребёнка: Шеманухина Агрофена
Горьковская область, Дивеевский район, посёлок Хвощёво
Смерть
Неизвестно