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Насыров Хамит

Место рождения

Чувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово

Дата рождения

1907

Дата смерти

25.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Насыров Габдулазян Габделкавиев

Мать: Насырова Файза Мухаметфаизовна

Чувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово
Военная служба
Неизвестно
Насыров Хамит Абдулович мл. лейтенантДата рождения __.__.1907 Место рождения Чувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово Дата и место призыва Сталинский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Сталинский р-н Последнее место службы ЗапФ 606 отд. сап. бат. 328 сд Дата выбытия 25.03.1942 Причина выбытия ранен Источник информации ЦАМО
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50113861/
Смерть
25.03.1942
Причина смерти: На войне
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