Насыров Хамит
Место рожденияЧувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово
Дата рождения1907
Дата смерти25.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Чувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово
Военная служба
Неизвестно
Насыров Хамит Абдулович мл. лейтенантДата рождения __.__.1907 Место рождения Чувашская АССР, Козловский р-н., д. Альменово Дата и место призыва Сталинский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Сталинский р-н Последнее место службы ЗапФ 606 отд. сап. бат. 328 сд Дата выбытия 25.03.1942 Причина выбытия ранен Источник информации ЦАМО
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie50113861/
Смерть
25.03.1942
Причина смерти: На войне