Дрожжин Михаил Петрович
Место рожденияТамбовская губерния Российская империя
Дата рождения1866
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Дрожжин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Дерягина (Дрожжина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Дрожжина (Попова) Татьяна Андреевна
Смерть
1938
Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край