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Дрожжин Михаил Петрович

Место рождения

Тамбовская губерния Российская империя

Дата рождения

1866

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дрожжин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрожжина (Попова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Дерягина (Дрожжина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Дрожжина (Попова) Татьяна Андреевна

Смерть
1938
Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край

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