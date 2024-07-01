Малышева (Кугушева) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Кугушева) Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Малышев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Малышев Сергей Александрович

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