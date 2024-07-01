Малышева (Кугушева) Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Малышев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Малышев Сергей Александрович