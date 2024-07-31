Маслова Лукерья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Лукерья Стефановна

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Стефан

Мать: не указана

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Калина

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Маслова) Пелагея

Отец ребёнка: Маслов Калина

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Маслов Никита

Отец ребёнка: Маслов Калина

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Маслова) Секлетинья

Отец ребёнка: Маслов Калина

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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