Маслова Лукерья Стефановна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Калина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Маслова) Пелагея
Отец ребёнка: Маслов Калина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Маслов Никита
Отец ребёнка: Маслов Калина
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Маслова) Секлетинья
Отец ребёнка: Маслов Калина
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно