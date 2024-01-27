Пронин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Петр Васильевич

Пронин Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Пронин Василий Прокофьевич

Мать: Пронина Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Пронин Александр Петрович

Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пронина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1918

Сын: Пронин Григорий Петрович

Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин ? Петрович

Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин ? Петрович

Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close