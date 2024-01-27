Пронин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пронин Александр Петрович
Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пронина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1918
Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин ? Петрович
Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин ? Петрович
Мать ребёнка: Пронина Матрона Николаевна
Смерть
Неизвестно