Леонова (Белова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Белова) Надежда Александровна

Место рождения

Овсянка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

23.09.1925

Дата смерти

11.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Овсянка, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Алексей Никитич

Рождение ребёнка
19.04.1946

Дочь: Бесько (Коваленко) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Коваленко Алексей Никитич

Смерть
11.11.2002
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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