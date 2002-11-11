Леонова (Белова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения23.09.1925
Дата смерти11.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1946
Дочь: Бесько (Коваленко) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Коваленко Алексей Никитич
Смерть
11.11.2002
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область