Федосова (Попова) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Попова) Домна Ивановна

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1864

Муж: Федосов Роман Минаевич

Рождение ребёнка
28.11.1864

Сын: Федосов Андрей Романович

Отец ребёнка: Федосов Роман Минаевич

Рождение ребёнка
17.09.1866

Сын: Федосов Трофим Романовия

Отец ребёнка: Федосов Роман Минаевич

Смерть
Неизвестно

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