Федосова (Попова) Домна Ивановна
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1864
Рождение ребёнка
28.11.1864
Отец ребёнка: Федосов Роман Минаевич
Рождение ребёнка
17.09.1866
Отец ребёнка: Федосов Роман Минаевич
Смерть
Неизвестно