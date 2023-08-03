Вильданова (Галиуллина) Энже Халилрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Сницарук (Вильданова) Ильгиза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Вильданова Танзиля
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Плотникова (Вильданова) Гузель
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Болдарева (Вильданова) Гульфия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно