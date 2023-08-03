Вильданова (Галиуллина) Энже Халилрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильданова (Галиуллина) Энже Халилрахмановна

Вильданова (Галиуллина) Энже Халилрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Галиуллин Халилрахман Хабибрахманович

Мать: Галиуллина (Бадретдинова) Махиасма Бадретдиновна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Сницарук (Вильданова) Ильгиза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Вильданова Танзиля

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Плотникова (Вильданова) Гузель

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Болдарева (Вильданова) Гульфия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.