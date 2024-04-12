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Матылин Николай Филиппович

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Балашиха, Балашиха, Московская область
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