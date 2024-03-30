Попыгалов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыгалов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полыгалова (Козулина) Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полыгалова (Козулина) Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полыгалова (Козулина) Анна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полыгалова (Козулина) Анна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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