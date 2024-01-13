Нечитайлов Ефим Ивановмч
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.07.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1922
Сын: Нечитайлов Пантилей Ефимович
Мать ребёнка: Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Пантилей Ефимович
Мать ребёнка: Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крючкова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Нечитайлов Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Лукерья Ивановна
Смерть
26.07.1943