Нечитайлов Ефим Ивановмч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечитайлов Ефим Ивановмч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Никах
1899

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Нечитайлов Пантилей Ефимович

Мать ребёнка: Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пантилей Ефимович

Мать ребёнка: Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крючкова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Нечитайлов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Лукерья Ивановна

Смерть
26.07.1943
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