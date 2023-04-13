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Koliat ← Masik (Preimann) Liis

Место рождения

Kallina

Дата рождения

11.12.1838

Дата смерти

28.03.1913

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1838

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Kallina
Бракосочетание
?.10.1869

Муж: скрыто настройками приватности

Tärivere/Terrefer mõisas
Рождение ребёнка
Около 1870

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ida-Virumaa
Смерть
28.03.1913
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