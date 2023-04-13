Koliat ← Masik (Preimann) Liis
Место рожденияKallina
Дата рождения11.12.1838
Дата смерти28.03.1913
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1838
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Kallina
Бракосочетание
?.10.1869
Муж: скрыто настройками приватности
Tärivere/Terrefer mõisas
Рождение ребёнка
Около 1870
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ida-Virumaa
Смерть
28.03.1913