Кравченко Алексей Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вольвач Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Прокофий Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Пантелей Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Лука Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно