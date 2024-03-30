Кравченко Алексей Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Алексей Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Пантелеймон Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вольвач Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Илья Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Прокофий Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Пантелей Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Лука Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко Татьяна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Татьяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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