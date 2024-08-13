Порфирий Арсентьевич Татаринов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.09.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татаринова Аксинья
Рождение ребёнка
10.05.1904
Дочь: Татаринова Татьяна Порфирьевна
Мать ребёнка: Татаринова Аксинья
Смерть
04.09.1961
Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область