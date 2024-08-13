Порфирий Арсентьевич Татаринов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирий Арсентьевич Татаринов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова Аксинья

Рождение ребёнка
10.05.1904

Дочь: Татаринова Татьяна Порфирьевна

Мать ребёнка: Татаринова Аксинья

Смерть
04.09.1961
Большие Хомяки, Добровский муниципальный район, Липецкая область

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