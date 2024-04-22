Кутайцева (Самичева) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутайцева (Самичева) Александра Константиновна

Кутайцева (Самичева) Александра Константиновна

Место рождения

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882

Отец: Самичев Константин Исааков

Мать: Самичева Анна Васильевна

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Кутайцев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
11.12.1907

Дочь: Христина Михайлова

Отец ребёнка: Кутайцев Михаил Александрович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.07.1910

Дочь: Валентина Михайлова

Отец ребёнка: Кутайцев Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close