Кутайцева (Самичева) Александра Константиновна
Место рождения
Дата рождения24.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882
Бракосочетание
24.01.1903
Рождение ребёнка
11.12.1907
Дочь: Христина Михайлова
Отец ребёнка: Кутайцев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
18.07.1910
Дочь: Валентина Михайлова
Отец ребёнка: Кутайцев Михаил Александрович
Смерть
Неизвестно