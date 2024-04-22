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Михеев Геннадий Павлович

Место рождения

Идакра, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

18.01.1984

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Михеев Павел Дмитриевич

Мать: Наталья Ивановна

Идакра, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С ?.03.1951 по ?.10.1954
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Место жительства
?.10.1954
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
18.01.1984
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