Михеев Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти18.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: Михеев Павел Дмитриевич
Мать: Наталья Ивановна
Военная служба
С ?.03.1951 по ?.10.1954
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Место жительства
?.10.1954
Бракосочетание
01.11.1957
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
18.01.1984