Беликов Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения09.09.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922
Военная служба
Неизвестно
Место призыва: Ворошиловский ГВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск Дата начала службы: 15.08.1941 Дата завершения службы: 27.03.1947 Воинское звание : Матрос
Военная награда
Неизвестно
Воинское звание на момент награждения: ст. краснофлотец Место службы: 11 об ВНОС ЧФ Награда Медаль «За оборону Севастополя»
Смерть
Неизвестно