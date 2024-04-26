Беликов Иван Иосифович 09.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беликов Иван Иосифович

Место рождения

Малые Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.09.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1922

Отец: Беликов Иосиф Андреевич

Мать: Беликова (Езопова- Сорокина) Анна Евдокимовна

Малые Голубочки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
Неизвестно
Место призыва: Ворошиловский ГВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., г. Ворошиловск Дата начала службы: 15.08.1941 Дата завершения службы: 27.03.1947 Воинское звание : Матрос
Военная награда
Неизвестно
Воинское звание на момент награждения: ст. краснофлотец Место службы: 11 об ВНОС ЧФ Награда Медаль «За оборону Севастополя»
Смерть
Неизвестно

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