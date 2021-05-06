Клепиков Сергей Яковлевич
Место рожденияДеревня Кривинская, Первомайский район, Ярославская область
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
У него была дочь(моя мама) Клепикова Валентина Сергеевна 21.93.1940 г.р. Он ушел из семьи и никто не щнает где он был. Рассказывали, что он искал маму, когда она была замежем и жила в Душанбе, а баб... Показать все
Смерть
Неизвестно