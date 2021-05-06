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Клепиков Сергей Яковлевич

Место рождения

Деревня Кривинская, Первомайский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

У него была дочь(моя мама) Клепикова Валентина Сергеевна 21.93.1940 г.р. Он ушел из семьи и никто не щнает где он был. Рассказывали, что он искал маму, когда она была замежем и жила в Душанбе, а баб... Показать все
Смерть
Неизвестно

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