Гайнибану Багаутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнибану Багаутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафеева Шамсинур

Отец ребёнка: Гибадулла Юсубович

Рождение ребёнка
01.11.1890

Дочь: Хамзина Рабига Гибадулловна

Отец ребёнка: Гибадулла Юсубович

Смерть
Неизвестно

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