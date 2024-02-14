Гайнибану Багаутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафеева Шамсинур
Отец ребёнка: Гибадулла Юсубович
Рождение ребёнка
01.11.1890
Дочь: Хамзина Рабига Гибадулловна
Отец ребёнка: Гибадулла Юсубович
Смерть
Неизвестно